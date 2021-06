Importante novità al box di Maverick Vinales: come annunciato da Yamaha, al termine del GP d'Italia è stata presa la decisione di separarsi dal capotecnico Esteban Garcia, al suo posto arriva Silvano Galbusera (ex di Valentino Rossi). Il saluto del Team director, Massimo Meregalli: "Esteban si è unito al nostro team nel 2019. Lui e Maverick avevano già lavorato insieme nel 2013, quando vinsero il Mondiale di Moto3. Siamo molto grati a Esteban per la sua dedizione e per la passione dimostrata nel tempo trascorso insieme; ha portato Maverick a 11 podi, tra cui quattro vittorie, tre secondi e quattro terzi posti. Dire addio a uno dei membri del nostro team è sempre un momento triste ma è stata una decisione reciproca, basata su ciò che è meglio per entrambe le parti. Auguriamo a Esteban il meglio per il futuro".