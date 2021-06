Pramac Racing ha annunciato che la coppia di piloti rimarrà invariata per la stagione 2022 della MotoGP. Entrambi sotto contratto direttamente con Ducati, potranno disporre il prossimo anno delle Desmosedici GP 2022. Nel weekend si corre in Catalunya: tutto in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208)

La coppia non cambia: Johann Zarco e Jorge Martin saranno i piloti del Pramac Racing Team anche per la stagione 2022. "Saranno infatti il 30enne francese e il 23 enne spagnolo - si legge nella nota ufficiale - a difendere ancora i colori del team per la prossima stagione MotoGP. Entrambi i piloti, sotto contratto direttamente con Ducati, potranno disporre il prossimo anno delle Desmosedici GP 2022".

La stagione di Zarco e Martin

Dopo i primi sei GP, Zarco occupa la 2^ posizione in classifica generale con tre podi, mentre Martín, esordiente nella classe regina, ha ottenuto un ottimo 3° posto nella seconda gara in Qatar, ma è stato poi vittima di un brutto incidente a Portimao, che lo ha tenuto fuori dai GP fino a questo weekend in Catalogna.