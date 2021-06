Qualità della moto (particolarmente efficace su tracciati con cambi di percorrenza e curvoni veloci, come già visto a Jerez) ma non solo: le motivazioni dei due ufficiali Miller-Bagnaia e della coppia Pramac fresca di rinnovo possono essere le armi in più della Ducati, che punta a un weekend da protagonista. La gara domenica alle 13 live su Sky Sport MotoGP

GUIDA TV - BAGNAIA: "SIAMO DAVVERO FORTI" - PRAMAC, AVANTI CON ZARCO-MARTIN