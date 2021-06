Il pilota del team Petronas protagonista delle prime due prove libere del GP di Catalunya, tanto per cominciare per l'aspetto puramente tecnico: a lungo in vetta, Morbido chiude la seconda sessione al 2° posto. "Mi trovo molto bene, siamo veloci, si è visto da subito, siamo partiti forte, mi sto divertendo", spiega soddisfatto Franco. Qualche dubbio sul fronte delle gomme: "Mi piacciono certe cose della media, altre della hard, è ancora presto per prendere delle decisioni, vedremo come si svilupperà il weekend". "La pista non ha molto grip, ma è divertente. Dobbiamo buttarci, anche alla cieca se necessario, un po' come facevamo l'anno scorso, è una delle nostre caratteristiche e in questa stagione dobbiamo farlo più che mai".