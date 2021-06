Rodrigo, che autorevolezza e che sicurezza. L'argentino si è preso una pole position di forza, girando spesso da solo, senza bisogno di scie e senza paura di offrire il fianco a chi le insegue a tutti i costi. Un passo importante verso il podio, insieme al compagno di box Alcoba (secondo al suo fianco) con cui ha condiviso l'assalto finale alla prima fila. Doppia soddisfazione per il team Gresini, quindi, e una piacevole sorpresa in più per i tifosi italiani che al terzo posto dello schieramento si ritrovano Niccolò Antonelli. Alle spalle del romagnolo, Stefano Nepa, vera sorpresa di questo inizio di weekend. Sempre tra i più veloci in pista il pilota di Giulianova aveva chiuso davanti a tutti la FP3 e si è poi confermato al momento decisivo, in qualifica. In gara vietato sbagliare a questo punto.

Rossi, passo falso in qualifica

E’ invece mancato lo spunto decisivo a Riccardo Rossi che aveva superato di slancio la Q1, ma in qualifica non è andato oltre al decimo posto. Un risultato comunque positivo che non preclude affatto la sua gara su un circuito dove le scie in rettilineo possono contribuire a guadagnare posizioni. Dalla fila dietro di lui scatterà Romano Fenati, piuttosto veloce sul passo gara (ha girato quasi sempre da solo con tempi significativi) e altrettanto in grado di mettersi nel gruppo di testa con una buona partenza. Il nono posto di Masia è invece una parziale delusione, ma nel suo box gli umori peggiori toccano a Pedro Acosta. Il leader del campionato ha fatto cilecca per la seconda volta consecutiva dopo il difficile weekend del Mugello. Sul circuito di casa non è nemmeno riuscito a superare lo scoglio della Q1 e in griglia dovrà schierarsi in penultima fila, con il venticinquesimo tempo. Non è l’unico chiamato a un'impresa in gara (e nel suo caso non sarebbe nemmeno la prima volta); cadendo in Q1 Andrea Migno si è purtroppo dovuto accontentare del ventunesimo posto.