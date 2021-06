“Ho gestito le gomme in ogni giro e alla fine quando ho avuto la possibilità di dare una zampata ho passato Raul”. Il succo del gran premio della Moto2 è tutta lì: in quel lungo inseguimento che ha permesso a Remy Gardner di tenere nel mirino Fernandez, per poi fregarlo a due giri dalla fine. Sorpasso decisivo nonché uno dei pochi di una gara che ha riservato poche emozioni agli spettatori, tornati in circuito (anche se in numero contingentato), dopo mesi di gare a porte chiuse. I due compagni di squadra sono scattati bene al via, si sono portato davanti e hanno amministrato la corsa senza badare tanto a quello che succedeva alle loro spalle. Per qualche giro Bendsneyder è stato con loro dopo uno ottimo spunto al via, ma l’olandese ha fatto la gara del gambero e alla fine ha chiuso anche dietro Arturo Fernandez, al sesto posto. L’unico sussulto di una gara corsa via su unico binario l’ha regalato Marco Bezzecchi andando a prendere prima Fernandez, poi Bendsneyder al 17° per mettersi quindi all’inseguimento di Vierge che ha però aumentato il ritmo quando il romagnolo ha cominciato a fargli sentire il fiato sul collo. Marco si è quindi accontentato del quarto posto dopo ave assaporato per qualche giro il sapore del podio.