Dopo il secondo posto del Mugello continua la crescita dalla KTM. Miguel Oliveira si conferma anche a Montmeló, dove riesce a fare ancora meglio di una settimana fa: questa volta il pilota portoghese sale sul gradino più alto del podio. Lo fa dopo una gara perfetta, come ha sottolineato lui stesso al termine del GP. Non erano perfetti ma erano i migliori giri della stagione quelli d i Marc Marquez , che però sciupa un ottimo inizio scivolando alla curva 10, a 17 giri dal termine: è la sua terza caduta di fila.

Terza caduta consecutiva sul tracciato di Montmelò dopo quelle del 2019 e 2020, invece, per Valentino Ross i, che finisce a terra in curva 10 a 8 giri dalla fine, quando è 13°.

Ma per Quartararo non è tutto: il pilota finisce la gara a petto nudo e senza la protezione copricostato. Un gesto da combattente, ma anche pericoloso stando al regolamento: per questo dopo il GP viene convocato dalla Direzione gara e la penalità diventa doppia, tanto da far scivolare Quartararo dal 4° al 6° posto. Il pilota della Yamaha resta leader del Mondiale, ma si riduce ulteriormente il vantaggio sugli inseguitori: ora il francese della Ducati Pramac Zarco è a 14 punti dalla vetta.