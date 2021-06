Zarco accorcia le distanze in classifica iridata: dopo la retrocessione del leader del Mondiale Quartararo dal 4° al 6° posto per guida pericolosa con la tuta aperta, il francese della Ducati è a -14 dalla vetta. Miller scavalca Bagnaia in terza posizione, bel salto in avanti di Oliveira. Quarto punto per Savadori

GLI HIGHLIGHTS DEL GRAN PREMIO