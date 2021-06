Davies e Gerloff: che lotta tra gli indipendenti

In questo avvio di stagione Borgo Panigale oltre che con Redding sta raccogliendo punti importanti anche con Chaz Davies, che con la Panigale V4R schierata dal team indipendente Go Eleven, è stato spesso davanti. Il secondo posto in Race 2 all’Estoril è un grandissimo risultato. I punti raccolti dall’ex ufficiale permetto al team Ducati Go Eleven di inseguire ora a soli 5 punti di distanza GRT Yamaha nella classifica Independent Team. Davies è quinto nel mondiale piloti e precede Gerloff di 6 punti. Il pilota americano della Yamaha GRT anche in Portogallo ha battagliato costantemente nella top-5, purtroppo però ha commesso un errore che è costato molto caro sia a lui (zero punti e penalità) che all’incolpevole Rinaldi, steso senza poter far nulla. Per l’italiano della Ducati restano due quinti posti in gara 1 e in Superpole Race, risultati decisamente positivi, purtroppo non ci voleva la caduta che ha rovinato il week-end. Atteso alla conferma in Romagna Andrea Locatelli. Il rookie del team factory Yamaha ha portato a casa un ottimo quinto posto in Gara 2 in Portogallo, miglior risultato di questo inizio di stagione. La crescita del campione del mondo della Supersport è costante, solida, senza errori. Menzione d’obbligo infine per Bassani che con la Ducati del team Motocorsa ha chiuso ai piedi della top 10. Due P11 per il giovane schierato dalla squadra brianzola.