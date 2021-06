BMW in netta crescita, che fatica per la Honda!

Dopo i primi due rand della stagione BMW si gode vd Mark e Sykes rispettivamente settimo e ottavo nel Mondiale: i due ufficiali si stanno facendo vedere nelle posizioni che contano sempre più spesso. A Estoril l'olandese ha chiuso Gara 1 in P7 e Gara 2 in P6, l'inglese ha nelle P7 della Superpole Race il miglior risultato del weekend. La M1000 RR è in decisa crescita, probabilmente ci vorrà ancora un po’ di pazienza per chiudere definitivamente il gap, ma la strada imboccata sembra quella giusta. Lo dimostrano anche i team indipendenti che schierano la mille di Monaco di Baviera: Laverty due volte in top 10 all'Estoril così come Folger in Gara 2 ad Aragon.