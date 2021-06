Questo weekend la Superbike torna a Misano: occasione speciale per cui sono stati autorizzati 5.007 spettatori. Andrea Albani, managing director del circuito: "Siamo pronti a questa nuova sfida, vogliamo a tutti i costi contribuire al veloce ritorno ad una condizione di normalità". Il Pirelli Made in Italy & Emilia-Romagna Round sarà in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208)

Sale l'attesa per la tappa italiana del Mondiale di Superbike, in programma questo weekend sul tracciato di Misano: la bella notizia per gli appassionati è che sono stati autorizzati 5.007 ingressi giornalieri al cicuito di Misano per il Pirelli Made in Italy & Emilia-Romagna Round, in mattinata la Sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali ha firmato l’atteso decreto. Dopo quasi due anni, dunque, dall'11 al 13 giugno ci sarà la possibilità di riabbracciare i campioni della Superbike su uno dei circuiti più amati del calendario, che quest'anno celebrerà il 30° anniversario dalla prima gara del Mondiale delle derivate di serie, svoltasi il 4 agosto 1991. "Siamo pronti a questa nuova sfida, vogliamo a tutti i costi contribuire al veloce ritorno ad una condizione di normalità, nel pieno rispetto della sicurezza per tutte le persone presenti in circuito. In tutto questo siamo pienamente confortati dal lavoro che Prefettura, Forze dell’ordine e polizie locali svolgono da sempre con grande professionalità", le prime parole di Andrea Albani, managing director del circuito di Misano.

I dettagli

Il CTS ha previsto, in aggiunta al protocollo già messo in pratica nel 2020 in occasione della MotoGP, alcune prescrizioni che regolamentano gli accessi.

Certificazione di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2, La validità è dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione della prima dose;

contro il SARS-CoV-2, La validità è dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione della prima dose; Certificazione di avvenuta guarigione , certificato che comprovi la guarigione da Covid-19 in data non antecedente a sei mesi dal giorno della manifestazione;

, certificato che comprovi la guarigione da Covid-19 in data non antecedente a sei mesi dal giorno della manifestazione; Certificazione di negatività ad un test antigenico molecolare o rapido per la ricerca del virus SARS-CoV-2 effettuato in data non antecedente le 48 ore dalla manifestazione.

Ad oggi i biglietti sono disponibili per l’acquisto online sulla piattaforma TicketOne e sul sito misanocircuit.com sui seguenti settori: Tribuna A, Tribuna B, Tribuna C e Tribuna Centrale e sarà prevista eventualmente anche l’apertura della tribuna D e tribuna Brutapela. MWC sta adoperandosi inoltre per consentire l’acquisto dei biglietti anche presso le casse autodromo, ma il consiglio, anche per evitare ogni possibile assembramento e visto il limite di capienza, è di acquistare il biglietto in prevendita che tra l’altro renderà notevolmente più agevole l’accesso in circuito.

15 regole per un Gran Premio sicuro e divertente

Il Pirelli Made in Italy & Emilia-Romagna Round vuole essere un segnale forte di ripartenza, che comprenderà nelle prossime settimane il Motor Valley Fest a Modena (1-4 luglio) e la MotoGP con il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini (17-19 settembre) a Misano World Circuit. Gli organizzatori hanno definito 15 regole per un Gran Premio sicuro e divertente: