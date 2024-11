Da oggi, giovedì 7 novembre, Eicma apre al pubblico per l'edizione 2024, in programma fino a domenica a Milano Rho-Fiera con tanti eventi LIVE ad arricchire la quattro giorni dell'esposizione. Come la Champions Charity Race, che ogni giorno vedrà sfidarsi su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW campioni dell'off road e anche leggende MotoGP, su tutti Casey Stoner

Eicma , la più importante esposizione internazionale delle due ruote, torna a Milano Rho-Fiera . L’appuntamento è da oggi, giovedì 7 novembre, a domenica 10 . 2036 i marchi presenti , record storico della manifestazione, oltre 700 gli espositori diretti (di cui il 67% proveniente dall’estero in rappresentanza di 45 Paesi). E poi il fiore all'occhiello della manifestazione, il MotoLive , uno spazio all’aperto completamente dedicato all’ esperienza racing : il pubblico avrà la possibilità di assistere gratuitamente a esibizioni e gare, ma anche lasciarsi entusiasmare da show, musica e spettacoli di intrattenimento: fenomenali run di Freestyle Motocross, Trial Acrobatico e poi l’opportunità di vedere da vicino i piloti delle più prestigiose discipline off-road. Per info e biglietti sull'edizione 2024 clicca qui .

Champions Charity Race su Sky e NOW

Tra i diversi eventi grande attesa per la Champions Charity Race, una competizione che vedrà correre piloti delle discipline off-road e leggende del motorsport come Casey Stoner (che tornerà a correre per l'occasione dopo 12 anni), Capirossi, Melandri, Checa, Bayliss e Mamola. Ogni giorno i campioni si sfideranno in gare ad inseguimento a eliminazione diretta, rappresentando 16 case motociclistiche. La competizione potrà essere seguita LIVE ogni giorno su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW dalle 13.45 alle 15.30 circa, con il commento di Edoardo Vercellesi e Max Temporali, ai quali si aggiungerà Mauro Sanchini a partire dal sabato. Inoltre, sono previsti diversi collegamenti nel corso delle giornate sul canale 200 dallo stand di Sky Sport presente a Eicma, con interviste e curiosità.