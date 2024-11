Eppure è secondo nel mondiale . Ovviamente gli errori pesano , ma da soli non sono il fattore determinante in questa equazione. Come ha giustamente fatto notare Bagnaia : “sono 24 punti dietro nel mondiale, ma nei punti GP sono 24 punti avanti”. Vero: con i punti GP gli mancherebbe solo un misero punticino per il terzo titolo , "ma purtroppo adesso ci sono le Sprint che contano . Se firmerei per cancellare le Sprint dal 2025? Subito, anche quelle di quest'anno..". Parole sue ai microfoni di Sky Sport . Magari abolirle no, perché sarebbero sostituite, probabilmente, da sessioni di prove libere, poco interessanti per l’audience, ma comunque ridimensionarle nella loro importanza, ecco, forse ci si potrebbe pensare.

Un po' di storia sulle Sprint

Un po’ di storia: il mondiale Superbike è stato il primo ad introdurre le “mini-gare”, nel 2019, con metà punteggio, come nell’attuale sistema MotoGP, ma con l’importante variabile che la Superbike corre due gare “lunghe” nel weekend, quindi la “mini-gara” (Superpole Race il termine ufficiale) incide, in termini di punti, per il 24%, meno di un quarto del totale e, finora, il peso all’interno di un campionato non è mai stato decisivo o preponderante. La MotoGP ha annunciato le Sprint nel 2022 e le ha introdotte l’anno scorso: sempre metà punti, ma, con una Sprint ogni GP, il peso degli stessi è quasi della metà, 48%, e questo può generare delle “storture” nella dinamica dei campionati, almeno come li abbiamo conosciuti dal 1949 in poi. Il mondiale di Bagnaia del 2023 ha fatto dimenticare che Martin era in gioco solo grazie ai punti delle Sprint, ma quest’anno il problema si è ripresentato in modo più incisivo, e non solo Martin è in gioco, ma è anche al comando con una forbice di 48 punti guadagnati su Bagnaia nelle Sprint, un dato che deve far riflettere.