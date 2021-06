Rinaldi comanda le libere Superbike davanti a Lowes e Razgatlioglu, quarto Rea. Veloce Bassani, problema tecnico in FP1 per Redding. In Supersport svetta Gonzalez, Steeman primo nella 300

Il weekend di Misano inizia nel migliore dei modi per Michael Ruben Rinald i, dominatore del secondo turno di libere dopo la seconda posizione della mattinata. 1’34”334 il miglior tempo del ducatista, che lo pone davanti a un sorprendente Alex Lowes e a Toprak Razgatlioglu, primo nella FP1 e comunque molto temibile. Un lieve problema tecnico ha costretto Jonathan Rea al box per buona parte della prima sessione, ma il campione del mondo è comunque salito al quarto posto nel combinato con il tempo della seconda libera.

In quinta posizione troviamo Garrett Gerloff, con una Yamaha R1 sicuramente a suo agio tra le curve del circuito romagnolo. A seguito di un guasto in FP1 e di una bandiera nera con cerchio arancio non rispettata, Scott Redding ha dovuto saltare i primi venti minuti della sessione pomeridiana siglando poi il sesto tempo. Alle sue spalle Alvaro Bautista, Tom Sykes e un grande Axel Bassani sulla Ducati del team Motocorsa, con Leon Haslam a chiudere la top-10. Diciottesimo Andrea Locatelli, ventunesima posizione per Samuele Cavalieri.