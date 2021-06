Misano: Aegerter e Huertas al secondo successo

Nel caldo torrido di Misano è stato Dominique Aegerter a conquistare Gara 1 di Supersport. Dopo aver siglato la pole in mattinata, lo svizzero è partito alla perfezione, ha condotto il gruppo gestendo il ritmo e nell’ultima metà di gara si è involato verso il successo che gli frutta la testa della classifica. Non è stata sufficiente la resistenza di Steven Odendaal, sfilato anche da Luca Bernardi: il sammarinese del team CM Racing ha mancato la pole position per soli tredici millesimi e in gara si è dimostrato definitivamente un top rider, terminando secondo come a Estoril Gara 2.

Giù dal podio Jules Cluzel, difesosi con le unghie e con i denti dagli attacchi di Manuel Gonzalez. Sesta posizione per Philipp Oettl nel pacchetto di mischia con Randy Krummenacher, Can Oncu e Niki Tuuli. Filippo Fuligni (10°) è la migliore tra le wild card: passato da Roberto Mercandelli negli ultimi istanti di gara, ha poi beneficiato della penalizzazione del pilota del team Rosso&Nero per aver ecceduto i limiti della pista all’ultimo giro. Dietro a Mercandelli si piazza Kevin Manfredi; a punti Galang Hendra Pratama, Vertti Takala e Leonardo Taccini.