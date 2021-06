Nella seconda gara di Supersport a Misano è ancora Dominque Aegerter a fare punteggio pieno, ma questa volta ci è voluta una disattenzione di Steven Odendaal per regalare il successo allo svizzero. L’alfiere di Evan Bros ha tagliato il traguardo in testa, salvo ricevere una penalità di tre secondi per aver ecceduto i limiti della pista nel corso della gara. Aegerter ringrazia e allunga nel mondiale, mentre Luca Bernardi ripete la seconda posizione di sabato davanti a Jules Cluzel.

Gara 2 di Supersport 300 è stata ancora più caotica del solito, con tante cadute fin dai primi giri e grande disordine in pista. Ana Carrasco ha beneficiato della scivolata di Tom Booth-Amos all’ultima curva per tornare al successo, il settimo per lei nella categoria. Seconda posizione per Meikon Kawakami, mentre il sogno di podio di Gabriele Mastroluca si è infranto al parco chiuso, complice una penalità per track limits che lo ha retrocesso di una posizione a vantaggio di Samuel Di Sora. Tredicesimo Filippo Palazzi davanti a Thomas Brianti; caduta per Mirko Gennai mentre lottava per la vittoria.