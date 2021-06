Rispetto agli anni '80, i rapporti di forza tra le varie scuderie sono cambiati: prima in MotoGP dominavano le case giapponesi, adesso hanno scalato posizioni diverse realtà europee come Ducati, Aprilia e KTM. Vedremo se questo trend si confermerà anche nel GP Germania, in diretta dal 18 al 20 giugno su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno, su TV8 e in streaming su NOW

GP GERMANIA, LA GUIDA TV