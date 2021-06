VR46 e Ducati, il matrimonio si avvicina

Il mercato si accende: è stato annunciato il ritorno in MotoGP del team Gresini, dal 2022 in griglia con Di Giannantonio e Bastianini supportato da Ducati. Settimana prossima Yamaha e Petronas dovrebbero ufficializzare la volontà di proseguire insieme, mentre per VR46 e Ducati si avvicina l'inizio di una nuova avventura, fianco a fianco, in MotoGP. Intnto questo weekend si corre in Germania: gara domenica alle 14 live su Sky

