Nel giorno riservato alle parole dei piloti, Rossi torna sul suo futuro dopo le voci di un suo ritiro in corsa: "Non so esattamente da dove escano queste notizie, magari da giornalisti con grande fantasia o che vogliono fare lo scoop...Vorrei finire la stagione", chiarisce Valentino a Sandro Donato Grosso. Sul GP in Germania di questo weekend: "E' una pista molto particolare, un po' diversa dalle altre, ha un layout strano ma sempre bello. Vedremo che livello avremo"

CONFERENZA PILOTI - GUIDA TV