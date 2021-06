Remy Gardner (KTM) domina in Moto2, vincendo il GP di Germania davanti a Canet e Bezzecchi, che ha avuto la meglio nel duello con Di Giannantonio per il terzo posto. Out Raul Fernandez, che scivola in classifica a 36 punti dall'australiano

Copione stravolto. Vittoria di Gardner, ma dopo una cavalcata solitaria dal momento che il suo diretto avversario, in campionate e per la corsa, ha pensato bene di buttare via tutto nelle prime battute. Raul Fernandez partito in testa e poi piazzatosi subito a ruota del compagno di squadra, con l’evidente intenzione di rendergli la vita difficile, c’ha messo forse un po’ troppa verve. Il rookie spagnolo si è steso al quinto giro, lasciando campo aperto e pista libera, all’australiano. Il quale, col ritmo che aveva, ha controllato fino in fondo, senza patemi, chiudendo con sei secondi di vantaggio sul secondo qualificato. Lo spagnolo mette così in archivio il primo grosso errore dopo otto gare, portando il suo svantaggio in classifica da Gardner a 36 punti. Sul podio, al posto suo, è salito così Aron Canet (seconda volta quest’anno), non certo tra i favoriti alla partenza ma bravo a mettersi subito all’inseguimento dei primi nelle fasi iniziali. Bravo anche Marco Bezzecchi a sfruttare la partenza per guadagnare parecchie posizioni (scattava dalla decima casella) e lanciarsi alle spalle di Gardner, Fernandez e Vierge (poi superato). Una mossa che ha svoltato un week end partito alla rincorsa dei più veloci. “Un week end tutt’altro che facile - ha spiegato il romagnolo - ho avuto tanti problemi per adattarmi la moto. Solo sabato siamo riusciti a fare un passo avanti, ma sulla distanza facevo fatica. La temperatura più fresca della gara mi ha però messo in condizione di provarci”. E così è stato.