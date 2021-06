Pedro Acosta è tornato (ammesso che fosse mai sparito). Il rookie spagnolo si è preso la quarta vittoria della stagione, dopo la tripletta iniziale. Alla sua maniera, partendo da dietro, controllando con margine, dimostrando anche un’intelligenza tattica forse non ancora del tutto apprezzata, insieme al suo grande talento. Negli ultimi giri ha duellato con Foggia, prendendogli la scia al momento giusto, per superarlo e involarsi primo sotto la bandiera a scacchi. “Gara dura, ventisette giri per niente facili - ha raccontato a caldo il pilota della Ktm -, la vittoria più dura di tutta la stagione. Dopo due week end difficili ho ritrovato la fiducia”. Per la cronaca, Pedro era partito tredicesimo, ma la posizione in griglia ormai conta poco per lui. Dennis Foggia sale sul podio al terzo posto grazie alla penalità inflitta ad Alcoba, retrocesso per aver superato il limite del circuito nel finale. Il romano ha condotto in testa per quasi tutta la corsa, ma all’ultimo giro ha anticipato un sorpasso che ha aperto la porta al contrattacco di Acosta che l’ha seguito a lungo, studiandone ogni movimento. “Quando posso superare supero, non sto dietro. Se avessi levato il gas mi avrebbero lasciato lì tutti” la sua spiegazione. Secondo posto per Kaito Toba, bravo a stare col gruppo di testa per tutta la corsa, senza sbavature, al contrario di altri piloti che hanno alimentato il festival degli errori. Oltre ad Alcoba, comunque autore di una bella rimonta dal ventesimo posto, anche Garcia che poteva ottenere di più del sesto posto che gli fa perdere altri punti in campionato a favore di Acosta (al comando con 145 punti, 54 in più del connazionale).