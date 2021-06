Terzo al Sachsenring, Quartararo dopo otto gare è in cima al Campionato con 131 punti. Invariati i nomi dei suoi primi inseguitori, raccolti in 10 punti: Zarco (109), Miller (100), Bagnaia (99). Balzo in avanti di Marquez, tornato alla vittoria a 581 di distanza dall'ultimo successo (Valencia 2019): è decimo con 41 punti. Prossimo GP in Olanda il 27 giugno live su Sky, poi la lunga pausa estiva

GP GERMANIA, HIGHLIGHTS - CALENDARIO