Oliveira, nativo di Pragal, è un tifoso del Portogallo. La Nazionale lusitana ha chiuso il girone F dell'Europeo al terzo posto, ma come nel 2016 si è qualificata agli ottavi da ripescata. Uno stato di forma che non convince Oliveira. Il pilota KTM, grande fan di CR7, manda un messaggio all'attaccante in vista della sfida contro il Belgio: "Abbiamo fatto fatica contro la Francia, adesso ho un po' di paura: Cristiano, bisogna giocare un po' meglio", dice Miguel sorridendo

GP OLANDA, GLI HIGHLIGHTS DELLE LIBERE