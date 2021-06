Da Assen attraverso le parole del team manager Petronas, Wilco Zeelenberg, gli aggiornamenti su Morbidelli: "Ho ricevuto un messaggio dal suo assistente: è stato operato per risolvere i problemi al menisco e al legamento crociato anteriore, l'intervento è andato bene. Speriamo di riaverlo prima possibile. Una buona chance per Valentino? Il tracciato gli piace, è sempre andato bene ad Assen, vedremo"

Al termine delle prime prove libere del GP di Assen, il team manager Petronas Wilco Zeelenberg intervistato da Antonio Boselli ha fornito importanti aggiornamenti su Morbidelli, operato per risolvere i problemi al menisco sinistro e al legamento crociato anteriore: "Ovviamente ci manca, è triste non averlo qui in Olanda. Franco aveva già difficolta a Le Mans, quando è caduto al box nella simulazione del cambio moto, poi ha colpito diverse volte il ginocchio. Ho ricevuto un messaggio dal suo assistente, Manuel Lucchetti: è stato operato questa mattina, l'intervento è andato bene. Gli mandiamo i nostri migliori auguri, speriamo di gestire la squadra nel modo migliore durante la sua assenza, anche se sarà diudfficile fare a meno di lui in questo momento del Campionato".