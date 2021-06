"Scende la pioggia" (copyright di Gianni Morandi) e la Moto3 cala le serrande in anticipo, con pochissime eccezioni, tra cui Fenati, insensibile al meteo ballerino di Assen, tanto da archiviare pure un fuori pista. Fino a 10 minuti dal termine della seconda sessione, il venerdì olandese aveva offerto tempi di tutto rispetto, complice l’asfalto rifatto. In cima alla classifica è rimasto Tatsu Suzuki, capace di stampare un ragguardevole 1.41’568 con gomme dure. Un momento prima di rientrare per provare una soluzione più morbida il giapponese è poi caduto, un brutto high side fortunatamente senza conseguenze. Alle sue spalle Darryn Binder, il solito succhia scie che ha trovato il treno giusto per mettersi alle spalle del pilota di Simoncelli e davanti a un convincente Dennis Foggia. Il romano ha messo giù il suo segna posto al mattino, con un bel giro in 1.41’748 in totale solitudine. Sintomo di un buon stato di forma che sembra prolungarsi da qualche gara. Bene anche Migno e Fenati, subito alle spalle del connazionale nella classifica combinata, il romagnolo nonostante una scivolata, per fortuna innocua, al mattino. Quindi Gabriel Rodrigo (caduto anche lui in apertura di giornata) e Nicolò Antonelli.