Da oggi c’è un modo nuovo per interagire con la squadra di Sky Sport MotoGP. Attraverso il numero WhatsApp 3406657842, sarà possibile per tutti inviare video o messaggi audio sul Motomondiale. Come commentereste voi le moto? Come le guardate? Che considerazioni avete sulle corse? I messaggi migliori saranno commentati in diretta da Guido Meda