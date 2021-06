Tensione, ma anche qualche momento di relax alla vigilia del GP di Olanda, che vedrà la Ducati in prima fila con Francesco Bagnaia, terzo in griglia; più indietro il suo compagno di squadra, Jack Miller, che partirà dall'ottava casella ad Assen. E proprio i due piloti della 'Rossa' sono stati protagonisti di un simpatico siparietto, ospiti di Talent Time e del nostro inviato Antonio Boselli, che ha stuzzicato il pilota britannico sui suoi progressi con la lingua di Dante. "Preferisco non parlare in italiano davanti alle telecamere - scherza (in inglese) Miller - ma è anche colpa di Pecco, è un buon pilota, ma un pessimo insegnante...". Nel frattempo, dallo studio di Sky Sport, Vera Spadini rincara la dose: "Forse perché gli insegna cose che non si possono dire in tv...". E al pilota piemontese non resta che provare a difendersi: "In realtà parliamo soltanto in inglese...".