Dopo la spaventosa caduta alla curva 10 nelle Libere del venerdì, Marquez scivola di nuovo sabato durante il Q1 di Assen (questa volta alla curva 9). Per fortuna nessuna conseguenza per lo spagnolo, che però partirà 20° in gara. Mai così male in MotoGP. Escludendo le penalità (Phillip Island 2011 e Valencia 2012), è il peggior risultato in qualifica tra tutte le classi per Marc: eguagliato il 20° posto a Brno in 125cc nel 2009. Il GP Olanda è in programma alle 14 su Sky Sport MotoGP

GLI HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE