Miller: "Alcuni piloti aspettano sempre la scia"

Sfogo di Miller al termine delle qualifiche di Assen. Il pilota Ducati attacca i piloti che, come accade in Moto3, aspettano i colleghi in pista per sfruttare la scia: "Noi dovremmo dare l'esempio ai più giovani, in questo modo non lo facciamo. Siamo piloti della MotoGP, il livello dovrebbe essere alto, eppure alcuni fanno sempre le stesse cose".

Uno dei vizi della Moto3 sembra essere approdato anche alla MotoGP: aspettare gli altri piloti in mezzo alla pista, con l’obiettivo di sfruttare la scia dei colleghi per fare il tempo. Un comportamento che abbiamo visto nelle prove libere e soprattutto in qualifica: il risultato è ritrovarsi in pista un lungo trenino di piloti, tutti a caccia di un traino. Una questione sollevata anche da Jack Miller, al termine delle qualifiche di Assen: "Noi dovremmo dare il buon esempio ai più giovani, in questo modo non lo facciamo. Non sono d’accordo con questo tipo di atteggiamento in pista. Siamo piloti della MotoGP, il livello dovrebbe essere alto, anche chi fa queste cose ne è cosciente. Eppure alcuni piloti fanno sempre le stesse cose, è inutile anche parlarne".