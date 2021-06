Vinales il più veloce delle Libere 3, Rossi in Q2

Costante sul passo e sul giro secco, Maverick Vinales piazza la sua Yamaha davanti a tutti al termine delle prime tre prove libere del GP d'Olanda. Secondo nella combinata, ad appena 197 millesimi, il suo compagno di squadra e leader del Mondiale, Fabio Quartararo. La migliore Honda è quella di Pol Espargaró, terzo davanti a suo fratello Aleix, che si conferma in crescita con la sua Aprilia. Direttamente in Q2 Valentino Rossi, nono con la sua Yamaha del team Petronas nella combinata davanti alla Ducati ufficiale di Jack Miller. Nella top ten anche Mir, Rins, Nakagami e Oliveira. Prossimo appuntamento per la MotoGP live da Assen alle 13.30 con le quarte prove libere, qualifiche al via alle 14.10.