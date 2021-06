Due Yamaha davanti a tutti: la griglia di partenza

Straordinario Vinales ad Assen: conquista le pole, realizzando anche il nuovo record della pista in 1:31.814. Seconda casella per l'altra Yamaha ufficiale, quella di Quartararo. La Ducati di Bagnaia completa la prima fila. Marquez scatta dal 20° posto: eguaglia il suo peggior risultato in carriera, quando fu ugualmente 20° a Brno in 125cc nel 2009. Il GP Olanda è in programma alle 14 su Sky Sport MotoGP. Il 27 giugno c'è anche la F1, con il GP Stiria alle 15 su Sky Sport F1

GLI HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE