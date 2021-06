Al termine delle terze prove libere, Sandro Donato Grosso intercetta Alessio "Uccio" Salucci, braccio destro di Valentino: "Il 2022? Vale non ha ancora deciso. Abbiamo una moto che fatica a superare nel dritto, ci sono molti aspetti complicati, ma Vale mi stupisce sempre, non molla mai, è carico. Il Principe lo sogna al fianco di Luca nel team VR46 l'anno prossimo? Sono d'accordo con lui, vedremo..."

Quante batterie stai scaricando dal telefonino nell'organizzare il team VR46, al, debutto in MotoGP dal 2022?

"C'è grande entusiasmo da parte di tutti, lo stiamo organizzando secondo la nostra esperienza. Siamo forse l'unico team Ducati con i nostri uomini, possiamo parlare di un team Sky allargato, sarà un po' un team VR46 Sky".

Valentino ha deciso nella sua testa cosa fare il prossimo anno, come pilota?

"Non ha deciso, ci sta pensando. Sicuramente prestazioni come se quella di oggi o una gara come quella in Germania, in cui i tempi erano vicini ai primi, aiutano a decidere meglio e, speriamo, nella giusta direzione. Saranno delle ferie strane per noi, premesso che il corpo magari non sarà in pista ma la testa sì, le verie ferie per noi sono a dicembre. Saremo insieme, speriamo che l'aria di mare ci porti nella strada giusta, poi vedremo cosa succederà.

Abbiamo una moto che fa tanta fatica a superare nel dritto, ci sono tanti aspetti complicati, ma Valentino mi stupisce sempre, non molla mai, è arrivato con una grande determinazione anche qui in Olanda. Ha voglia di mettersi in gioco, è carico, nel box porta un'atmosfera speciale come sa fare solo lui, non si perde mai d'animo, trasmette sempre grande voglia e grande serenità e questo alla distanza paga".

Il principe saudita Abdulaziz bin Abdullah Al Saud, a capo della holding Tanal Entertainment Sport & Media, sponsor del team VR46 in MotoGP dal 2022, sogna Rossi nel team con Luca Marini...

"Sono d'accordo con il Principe, ma allo stesso devo rispettare qualsiasi scelta di Valentino, stargli vicino significa anche capirlo, in tutto e per tutto. Spero che quello che sogna il Principe succeda, ma sarà Vale a decidere. Noi saremo in ogni caso sempre con lui".