Giornata positiva per il pilota della Petronas, qualificato alla Q2 e 12° in griglia. "Sono riuscito a essere veloce fino alla fine - le parole di Valentino - e questa è la cosa più importante in vista della gara". Rossi è il recordman di Assen, dove ha vinto 10 volte in carriera: "È il paradiso del motociclista, guidare qui è molto emozionante anche dopo 25 anni"

Valentino Rossi è il "re" di Assen: 10 vittorie - considerando tutte le categorie - di cui 8 in MotoGP, contro le 6 di Giacomo Agostini e le 5 di Mick Doohan. Qui, Vale ha vinto il suo ultimo GP (nel 2017) e non è un caso allora che proprio sul circuito olandese il pilota della Petronas abbia ottenuto un buon risultato: accesso diretto al Q2 e 12° posto in griglia. "Mi sono trovato abbastanza bene con la moto - spiega il 'Dottore' - alla fine sono riuscito a fare un bel giro, andando in Q2. Nelle FP4 ho avuto un buon passo, con la gomme da gara, e questa è la cosa più importante. Ci sono tanti piloti che vanno, ma anche io sono piuttosto veloce". Soddisfatto, con riserva. "Speravo di fare qualche 'decimino' meglio della mattina - ammette - ma va bene così. C'era una bellissima giornata e quando la gomma dura lavora, come oggi, mi trovo a mio agio. Perché è una gomma adatta al mio stile di guida, e sono riuscito a essere veloce fino alla fine. Speriamo che sia una bella giornata anche domenica, per essere nel gruppo dei migliori".