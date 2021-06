"Se dovessi vincere la gara, esulteresti come Khaby?". Quartararo aveva sorriso di fronte alla domanda di Antonio Boselli, ma quando ha vinto davvero il GP Olanda, il francese ha imitato proprio Khaby Lame, la star mondiale dei social. Dopo aver tagliato il traguardo, Quartararo ha provato qualche colpo di golf sull’asfalto (la sua nuova passione), proprio come aveva fatto su Instagram prima di Assen, per poi riprodurre il famoso gesto di Khaby Lame con le mani protese in avanti

VIDEO. QUARTARARO IMITA KHABY LAME