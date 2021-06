Doppietta italiana in Moto3 nel GP d'Olanda: ad Assen vince Dennis Foggia, terzo Fenati. Raul Fernandez stravince in Moto2 davanti a Gardner, ma bella rimonta di Bezzecchi che chiude 5° (era partito 17°), out di Giannantonio

