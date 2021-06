MotoGP

Viñales scatterà dalla pole ad Assen, conquistata con tanto di record della pista (1:31.814), 2° in griglia Quartararo (attuale leader del Mondiale), 3° Bagnaia. Valentino Rossi, dopo essere riuscito a qualificarsi per il Q2, partirà dalla 12^ casella. Nuova caduta di Marc Marquez nel Q1, partirà 20°: è la sua peggior prestazione in qualifica in top-class.