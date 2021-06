Dopo la vittoria della Nazionale di Mancini agli Europei contro l'Austria un altro trionfo tutto made in Italy in Moto3: Dennis Foggia vince da padrone la gara della Moto3 in Olanda e Romano Fenati chiude terzo, dopo una grande rimonta. Ancora più bella ed emozionante l'immagine dei due, insieme, avvolti dal Tricolore nell'intervista al nostro Sandro Donato Grosso. Il pilota della Leopard ha voluto condividere la sua gioia con l'amico-rivale ascolano: "Ho voluto fare questa intervista in doppio: due italiani sul podio, troppo bello!", esulta Dennis. Che poi torna serio: "Prima di queste ultime gare ho passato un periodo molto complicato, si era fatta un po' la 'nomina' che non fossi molto costante, ma non ho mollato. Ero consapevole del mio potenziale, abbiamo fatto degli aggiustamenti e alla fine ho avuto ragione. Sono strafelice". Quindi i complimenti al marchigiano: "Tanto di cappello per Fenny, nel finale ho avuto paura che mi riprendesse...". E un'ultima battuta sulla corsa Mondiale, comandata da Acosta. "Ce la metterò tutta fino all'ultima curva dell'ultima gara - promette Dennis - anche se non è facile perché le corse della Moto3 sono un delirio...".