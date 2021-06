Vinales al bivio, anno sabbatico o Aprilia

Maverick Vinales ha staccato la spina, questi ultimi giorni sono stati intensi per lui con la grande delusione dell’ultimo posto in Germania, l’insofferenza covata da mesi e la rottura definitiva con la Yamaha ad Assen. Nei prossimi giorni però dovrà prendere una decisione sul suo futuro e le opzioni che stanno prendendo corpo sarebbero principalmente due, rimanere fermo un anno o sposare il progetto Aprilia. Maverick ha 26 anni e ha messo in conto un anno sabbatico che non pregiudicherebbe la carriera, considerando che nel 2023 si libereranno praticamente tutte le moto. Forse, però, con il passare delle ore, capirà che fermarsi potrebbe essere un sacrificio troppo grande. Ad attenderlo c’è una moto ma soprattutto una squadra che non vede l’ora di poter lavorare con lui, l’Aprilia. La proposta è chiara, Vinales sarebbe il centro del progetto come ha sempre desiderato. Aleix Espargaro, grazie al suo rapporto di amicizia, ha potuto spiegare a Maverick che la casa italiana sarebbe il miglior ambiente per lui e che la moto è in grande crescita. Ovvio, non si può pensare che l’ingaggio sia troppo distante da quello percepito da Aleix e questo significa una decurtazione importante rispetto a quanto prende in Yamaha, ma l’Aprilia è disposta a investire se arriveranno i risultati. Tutte le altre opzioni sembrano da scartare al momento, compresa l’ipotesi della Ducati del team VR46.