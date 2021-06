Vinales-Yamaha, ufficiale l'addio a fine stagione

IN AGGIORNAMENTO

E' arrivato il comunicato della Yamaha: la Casa giapponese e il pilota spagnolo non proseguiranno insieme nel Mondiale 2022, hanno deciso di separarsi alla fine di questa stagione rescindendo il contratto con un anno di anticipo

Vinales. "Scelta difficile"

"I cinque anni trascorsi con Yamaha sono stati molto importanti per me, è stato difficile prendere questa decisione. Abbiamo condiviso sia grandi vittorie sia momenti difficili. Di base ci sono sentimenti di rispetto e stima reciproci, resterò concentrato al massimo fino a fine stagione per raggiungere i migliori risultati".