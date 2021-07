Yamaha, Razgatlioglu rinnova per altri due anni

La storia tra Yamaha e Toprak Razgatlioglu continua. Il pilota turco, uno degli avversari principali di Jonathan Rea nel Mondiale Superbike, ha rinnovato con la casa giapponese per altri due anni. Razgatlioglu resta quindi in Superbike, nonostante alcune voci che lo volevano proiettato in altri campionati prestigiosi. Al momento Razgatlioglu è secondo in classifica, con 20 punti di distacco da Jonathan Rea. Attenzione però allo stato di forma eccellente del pilota turco, che ha da poco ottenuto il suo primo successo stagionale nell’ultimo round a Misano (sesta vittoria in carriera).