Il classico meteo bizzoso all’inglese ha riaccolto la Superbike a Donington Park dopo un anno di stop. In una continua alternanza tra asciutto e bagnato si è verificato un inatteso terremoto in classifica generale, con Toprak Razgatlioglu che ha scavalcato Jonathan Rea offrendo il segnale tangibile di un campionato aperto, incerto e combattuto tra due piloti dal talento sopraffino. Nel fine settimana del massimo splendore del turco però ci sono state altre sorprese, alcune positive (come BMW) e altre meno (vedasi il tracollo Ducati). Diamo uno sguardo a chi si è distinto e chi ha faticato nel quarto round del mondiale 2021.

UP

Toprak Razgatlioglu – È in tutto e per tutto l’uomo del momento, a partire dalle voci di mercato che lo volevano in MotoGP sopite dal suo rinnovo biennale con Pata Yamaha. Il turco ama Donington e lo dimostra andando forte fin dalle libere del venerdì, mentre sabato mattina naufraga sotto la pioggia. Fortunatamente per lui le gare si svolgono su pista prevalentemente asciutta. Due vittorie e un sesto posto in Superpole Race, una rimonta leggendaria nel primo mezzo giro di Gara 1 e soprattutto la testa del mondiale: per Toprak è un weekend da incorniciare.



BMW – Sul tracciato che le diede il primo podio del nuovo corso nel 2019, BMW coglie due podi con Tom Sykes e uno con Michael Van Der Mark. Probabilmente a Donington il pilota fa la differenza più che altrove, ma la M1000RR si è dimostrata versatile ed efficace in tutte le condizioni meteo, come testimonia la prima fila di entrambi i piloti nella Superpole bagnata. Reduce da un test proficuo a Navarra, la squadra diretta da Shaun Muir può guardare con fiducia al prossimo round di Assen.



Lucas Mahias – Gara dopo gara il francese del team Puccetti acquista confidenza con moto e categoria. In prova riesce spesso a staccare buoni tempi e la qualifica sembra essere il suo forte, complice la tendenza a farsi trainare da Rea. Per trasferire questa velocità in gara manca ancora qualcosa, ma il settimo posto della Superpole Race è il suo miglior risultato della stagione e a questa aggiunge un nono e un dodicesimo posto nelle due gare lunghe, completando il weekend più competitivo dell’anno.