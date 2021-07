Per la seconda stagione consecutiva la Fim è stata costretta ad annullare la tappa australiana del Motomondiale a causa della complicazioni logistiche legate alla pandemia da Covid-19. In compenso è stato inserito in calendario un nuovo GP, quello dell'Algarve che si correrà a Portimao, e anticipato di una settimana il GP della Malesia

Niente moto in Australia, per il secondo anno di fila il Motomondiale salterà la tappa di Philipp Island . Ad avere la meglio, ancora una volta, sono stati gli strascichi della pandemia da Covid-19 che, a causa di complicazioni legate ai trasferimenti verso il paese australe e ai molti vincoli logistici che l’organizzazione del Gran Premio avrebbe comportato, ha costretto la direzione ad annullare le gare di Moto 3, Moto 2 e MotoGP che si sarebbero dovute correre nel weekend del 24 ottobre sul suggestivo tracciato australiano. In compenso, però, è stato deciso di anticipare di una settimana il Gran Premio della Malesia, che dunque di fatto prenderà il posto di quello australiano e sarà di scena dal 22 al 24 ottobre, il fine settimana immediatamente successivo al Gran Premio della Thailandia . Inoltre la FIM , insieme a IRTA e Dorna Sports , ha confermato l’ingresso in calendario anche di un altro GP , quello dell’ Algarve , che si correrà dal 5 al 7 novembre a Portimao, già sede in questa stagione della terza prova del Mondiale valida per il GP del Portogallo.

Paul Little: "C'è grande delusione"

“Siamo terribilmente delusi dal fatto che, per il secondo anno consecutivo, i fan della MotoGP™ non saranno in grado di vedere i migliori piloti del mondo competere sul meraviglioso circuito di Phillip Island, compresi gli australiani Jack Miller nella classe MotoGP e Remy Gardner, attualmente leader del Campionato del Mondo Moto2. Siamo anche delusi per il nostro staff, i fornitori e i partner, così come per la comunità di Phillip Island e per l’industria del turismo che contava sulla spinta economica derivante dall’ospitare l’evento”, le parole del Paul Little, Chairman dell’Australian Grand Prix Corporation