Il mercato della MotoGP è in fermento dopo la decisone di Maverick Vinales e della Yamaha di separarsi a fine stagione. E ora subentra anche la "pista Superbike". Tra i nomi che il team giapponese sta valutando per la line-up del 2022, infatti, c’è anche quello di Johnatan Rea, sei volte campione del mondo della SBK. Il britannico sarebbe pronto ad accettare una nuova sfida in sella a una Petronas nella classe regina. Se così fosse, Franco Morbidelli passerebbe in prima squadra al fianco di Fabio Quartararo, mentre nel team satellite arriverebbe anche un giovane per mantenere in parte quella linea verde voluta dal team principal Razlan Razali. Rea, invece, sarebbe la parte del box destinata a portare esperienza in pista, ma in questo senso Yamaha sta tenendo aperte altre ipotesi: Andrea Dovizioso e, come soluzione meno probabile, Dani Pedrosa.