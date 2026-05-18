Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Zarco e l'infortunio dopo l'incidente al GP Barcellona: le ultime news

le news

Johann Zarco, dopo aver trascorso una notte in osservazione in seguito al brutto incidente nel GP di Barcellona, lunedì pomeriggio ha lasciato l'Hospital Universitari General de Catalunya ed è tornato in Francia. Martedì verrà visitato da un rinomato specialista del ginocchio per ulteriori valutazioni sulle sue condizioni e per definire i prossimi passi nel suo percorso di recupero

FOTO E VIDEO DELL'INCIDENTE DI ZARCO

Dopo aver trascorso una notte in osservazione in seguito al brutto incidente nel GP di Barcellona, Johann Zarco ha lasciato lunedì pomeriggio l'Hospital Universitari General de Catalunya ed è rientrato in Francia. Il pilota del team Lcr, che ha riportato la lesione dei legamenti crociati anteriore e posteriore del ginocchio, del menisco mediale e una piccola frattura del perone nella zona della caviglia, sarà visitato martedì a Lione dal dottor Bertrand Sonnery-Cottet, rinomato specialista del ginocchio, per ulteriori valutazioni sulle sue condizioni e per definire i prossimi passi del percorso di recupero.

Il comunicato del team Lcr

"Dopo l'incidente a Barcellona durante la gara di domenica, Johann Zarco ha lasciato l'Hospital Universitari General de Catalunya nel pomeriggio di lunedì ed è tornato in Francia. Martedì sarà visitato a Lione dal rinomato specialista del ginocchio, il dottor Bertrand Sonnery-Cottet, per ulteriori valutazioni sulle sue condizioni e per definire i prossimi passi del percorso di recupero".

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Moto GP: Altre Notizie

Vince la pioggia, i test MotoGP durano solo 3 ore

barcellona

Test MotoGP (gli ultimi delle 1000) condizionati dalla pioggia: piloti in pista solo 3 ore a...

Martin, escluse fratture dopo la caduta nei test

MotoGp

l pilota Aprilia è scivolato in curva 7 durante i test a Barcellona ed è stato portato in...

Alex Marquez operato: clavicola stabilizzata

MotoGp

Il pilota della Gresini, coinvolto domenica in uno spaventoso incidente con la Ktm di Pedro...

Di Giannantonio non al meglio, niente test MotoGP

MotoGp

Niente test di Barcellona per Fabio Di Giannantonio, vincitore della gara di domenica. Il pilota...

La MotoGP resta a Barcellona: oggi i test dalle 10

MotoGp

Terminato il weekend del GP della Catalogna, la MotoGP resta a Barcellona per una giornata...
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS