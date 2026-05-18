Johann Zarco, dopo aver trascorso una notte in osservazione in seguito al brutto incidente nel GP di Barcellona, lunedì pomeriggio ha lasciato l'Hospital Universitari General de Catalunya ed è tornato in Francia. Martedì verrà visitato da un rinomato specialista del ginocchio per ulteriori valutazioni sulle sue condizioni e per definire i prossimi passi nel suo percorso di recupero

Dopo aver trascorso una notte in osservazione in seguito al brutto incidente nel GP di Barcellona, Johann Zarco ha lasciato lunedì pomeriggio l'Hospital Universitari General de Catalunya ed è rientrato in Francia. Il pilota del team Lcr, che ha riportato la lesione dei legamenti crociati anteriore e posteriore del ginocchio, del menisco mediale e una piccola frattura del perone nella zona della caviglia, sarà visitato martedì a Lione dal dottor Bertrand Sonnery-Cottet, rinomato specialista del ginocchio, per ulteriori valutazioni sulle sue condizioni e per definire i prossimi passi del percorso di recupero.