A margine dei test di Barcellona, Morbidelli ha commentato le voci di mercato in vista del 2027 legate al team VR46 e al ballottaggio a quattro con Bulega, Marini e Vietti: "Se conta il più veloce, in questo momento sono io perché corro in MotoGP. Anche Marini, ed è davanti a me in campionato. Se analizziamo la velocità, magari è una sfida tra noi due. Non voglio entrare nei dettagli perché non ho voce in capitolo su questo argomento"

Il team VR46 deve ancora definire la lineup per la stagione 2027 . Una sella, quella che lascerà vacante Fabio Di Giannantonio, sarà occupata da Fermin Aldeguer , mentre l'altra sarà affidata, come confermato da Valentino Rossi, a un pilota italiano. Franco Morbidelli , attuale titolare di un posto nel box, al termine dei test di Barcellona ha commentato la situazione nel media scrum: "Non ne abbiamo ancora parlato. Se conta chi è il più veloce, in questo momento sono io perché corro in MotoGP . Anche Luca (Marini, ndr) corre in MotoGP e al momento è anche davanti a me in campionato. Se analizziamo la velocità, allora magari è una sfida tra noi piloti della MotoG P . Non voglio entrare nei dettagli del mercato perché non ho voce in capitolo su questo argomento. L'unica cosa su cui posso incidere è il mio lavoro in pista , ed è quello che sto cercando di fare al meglio".

In corsa anche Vietti e Bulega

Al momento il ballottaggio coinvolge quattro nomi: oltre a Marini e allo stesso Morbidelli, sono in corsa anche Nicolò Bulega, dominatore con la Ducati in Superbike, e Celestino Vietti, oggi in Moto2. Nel sabato di Barcellona Valentino Rossi è stato ospite nello studio di Sky Sport al Montmeló e non si è sottratto alla domanda sul mercato. "Non dimentichiamoci di Morbidelli, che è un nostro pilota: ha avuto un inizio di campionato molto difficile perché le Ducati GP25 quest'anno sono più in difficoltà. C'è più differenza rispetto alle nuove. Anche Aldeguer, a parte l'infortunio, è in difficoltà. Noi abbiamo bisogno di almeno un pilota italiano nella squadra, quindi i nomi fatti sono tra le nostre priorità. Poi vediamo come va. Come dico sempre a loro, la cosa importante sono i risultati. Vietti fino alla settimana scorsa non era nella lista, poi ha fatto la pole (e secondo posto in gara, ndr) ed è entrato. Chi sarà più in forma in queste gare sarà il favorito".