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Alex Marquez: "Dolorante e pieno di lividi, ma sono stato molto fortunato"

gp barcellona

Il pilota del team Gresini, che lunedì è stato dimesso dall'ospedale dopo l'intervento alla clavicola in seguito alla brutta caduta nel GP di Barcellona, ha pubblicato un post su X: "Sono ancora molto dolorante e pieno di lividi, ma guardando le immagini posso solo pensare che sono stato molto fortunato". La MotoGP torna al Mugello dal 29 al 31 maggio per il GP d'Italia, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

L'INCIDENTE ALEX-ACOSTA. FOTO-VIDEO

"Sono molto dolorante e pieno di lividi, ma guardando le immagini posso solo pensare di essere stato molto fortunato". Sono queste le parole di Alex Marquez, dimesso nel pomeriggio di lunedì dall'ospedale dopo il brutto incidente di cui è stato protagonista a Barcellona. Il pilota del team Gresini ha riportato una frattura marginale della vertebra C7, che sarà valutata più approfonditamente nei prossimi giorni, oltre a una frattura della clavicola destra, stabilizzata con una placca grazie all'intervento eseguito all'Hospital General de Catalunya. Tornato a casa, Alex ha voluto ringraziare tutti per i messaggi ricevuti e condividere un pensiero sull'accaduto attraverso un post pubblicato su X.

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"Grazie di cuore per tutti i messaggi d'affetto che sto ricevendo. Sono ancora molto dolorante e pieno di lividi, ma guardando le immagini posso solo pensare che sono stato molto fortunato", ha scritto il pilota del team Gresini.

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