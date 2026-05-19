Il francese ha parlato a L'Equipe dopo l'incidente nel GP Barcellona: "Avevo colpito un detrito della moto di Alex Marquez con il piede sinistro, avevo un dolore terribile. Mi pento di aver preso parte alla seconda partenza. La mia gamba è rimasta incastrata tra ruota, sella e scarico della moto di Bagnaia. Ero bloccato nella ghiaia, urlavo dal dolore, la gamba iniziava a bruciare. Non avevo mai vissuto una cosa del genere, è stato davvero terrificante" IL VIDEO DELL'INCIDENTE DI ZARCO

Johann Zarco è tornato in Francia dopo il bruttissimo incidente nel GP di Barcellona. Il pilota del team Honda Lcr ha ripercorso per la prima volta quei momenti in un'intervista a L'Equipe. Tutto è iniziato con il primo crash tra Acosta e Alex Marquez, con la moto di quest'ultimo che si è disintegrata dopo la caduta e ha sparso detriti per la pista. "Ho evitato i pezzi più grossi ma ho comunque colpito un detrito con il piede sinistro. Quando mi sono fermato ai box avevo un dolore terribile: mi sono tolto lo stivale e il piede era già viola. Abbiamo messo del ghiaccio sull'ematoma e il dolore si è un po' attenuato. Lì avrei dovuto prendere la decisione di rinunciare al resto della gara. Tra le immagini dell'incidente di Alex e quel colpo al piede, mi sono demoralizzato. Non ero più connesso quando ci siamo rimessi in griglia. Mi pento di aver preso parte a quella seconda partenza". Vedi anche L'incidente Alex Marquez-Acosta a Barcellona

"Non avevo mai vissuto niente del genere, terrificante" Ed è proprio nella seconda partenza dopo la bandiera rossa che Zarco è rimasto coinvolto nell'incidente con Marini e Bagnaia. "Mi sono ritrovato con più moto attorno, sono stato risucchiato dalla scia di Marini e non sono riuscito a fermarmi per evitarlo". Dopo l'impatto con la Honda di Marini, il francese ha sbattuto contro Bagnaia: "Ho fatto una serie di capriole insieme alla sua moto. La mia gamba sinistra è rimasta incastrata tra la ruota, la sella e lo scarico. Ero bloccato nella ghiaia, urlavo dal dolore, la gamba iniziava a bruciare e tutti quelli che arrivavano attorno a me non osavano toccarmi per paura di aggravare le mie ferite. Allora ho tirato la gamba e mi hanno aiutato. Mi hanno immobilizzato, tagliato la tuta, messo una flebo per farmi smettere di soffrire. Non avevo mai vissuto una cosa del genere, è stato davvero terrificante". Leggi anche Incidente Zarco: legamenti del ginocchio ko