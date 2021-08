Accordo Vinales-Aprilia, contratto di un anno

Non può che essere definito un capolavoro, l’operazione che l'Aprilia ha imbastito nelle ultime settimane per chiudere l'accordo con Maverick Vinales per il 2022. All'inizio di questa stagione era difficile immaginare che il pilota spagnolo, sotto contratto con la Yamaha anche per l’anno prossimo, potesse chiudere anticipatamente la sua storia con il marchio giapponese per sposare il progetto di Aprilia. Ora è tutto vero. La trattativa si è svolta nelle ultime settimane, quando Vinales si è convinto di voler cambiare, insoddisfatto della sua situazione in Yamaha. In questo frangente, è stato importante Aleix Espargaró, legato a Vinales da una grande amicizia. Espargaró infatti è stato il miglior ambasciatore per il suo team, spiegando a Maverick i pregi di una squadra e di una moto che potevano fare al caso suo. Va dato atto al pilota spagnolo di aver avuto un grande coraggio a lasciare la Yamaha e un contratto decisamente ricco per buttarsi nell’avventura Aprilia, dove conta però di essere al centro del progetto come ha sempre desiderato.