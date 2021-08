In corso la quarta e ultima sessione di prove della MotoGP al Red Bull Ring. Qualifiche in programma alle 14:10: Bagnaia punta alla pole dopo aver chiuso in vetta le Libere 3, mettendo la sua Ducati davanti alle Yamaha di Quartararo e Vinales. In Moto3 pole di Oncu davanti a Garcia e Fenati. La gara della MotoGP scatta domenica 8 agosto alle 14 su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW, preceduta da Moto3 (alle 11) e Moto2 (alle 12.20)

GUIDA TV - TIFOSI ROSSI, COLPO DI GENIO