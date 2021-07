Assen: Aegerter e Steeman in cima alle Supersport

Dominique Aegerter porta il team Ten Kate in vetta alla classifica sulla pista di casa, siglando il giro più veloce (1’37”274) nel combinato delle libere della Supersport ad Assen. Sfoggiando per l’occasione una speciale livrea gialla, lo svizzero ha tenuto dietro un arrembante Steven Odendaal e Manuel Gonzalez, che proprio ad Assen ha debuttato in Moto2 poche settimane fa. Il filotto Yamaha delle prime tre posizioni è poi rotto dalla Kawasaki di Philipp Oettl, chiamato al riscatto dopo la prova opaca di Misano.

Randy Krummenacher si affaccia in top-5 ritrovando una posizione consona al suo status. Alle sue spalle Jules Cluzel che precede Can Oncu, Hannes Soomer, Niki Tuuli e un ottimo Kevin Manfredi decimo. Undicesimo crono per Federico Caricasulo davanti a Raffaele De Rosa, Mattia Casadei, Luca Bernardi e Michel Fabrizio. Leonardo Taccini è ventesimo, con Federico Fuligni ventiquattresimo e Luigi Montella ventinovesimo.

L’aria di casa fa bene ai piloti olandesi della Supersport 300: Victor Steeman è stato capace di artigliare la prima posizione col tempo di 1’40”710. Bahattin Sofuoglu è secondo e precede un altro olandese veloce come Koen Meuffels, mentre Ana Carrasco è quarta davanti a Tom Booth-Amos. Il migliore degli italiani è Bruno Ieraci, che chiude sesto precedendo Unai Orradre e il capoclassifica Adrian Huertas. Victor Rodriguez e Yuta Okaya completano le prime dieci posizioni.